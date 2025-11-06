scorecardresearch
 

Feedback

आज 6 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 November 2025, Taurus Horoscope Today: आज वृष राशि के जातक रचनात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर काम में सफलता पाएंगे. करियर और व्यापार में नई गति मिलेगी.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - रचनात्मक और बड़ी सोच से कार्य करेंगे. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. सुख-सौख्य में वृद्धि होगी. साख और सम्मान में बढ़ोतरी होगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. संस्कार और परंपराओं को निभाएंगे. जीवन स्तर ऊंचा रखेंगे. व्यक्तित्व में सौम्यता रहेगी. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुसार खर्च और निवेश बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे.

नौकरी व्यवसाय: करियर और व्यापार को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में गति आएगी. सक्रियता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. आपसी सहयोग से कार्य सधेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

धन संपत्ति: धन-संपत्ति के मामलों में परिवार और करीबी सहयोगी होंगे. समय तेजी से सकारात्मक होगा. वित्तीय लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी. लाभ का स्तर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. बड़ों से तालमेल रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे 
आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा दिन 
वृषभ राशि वालों के व्यापार में बढ़ेंगे अवसर, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
वृषभ: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उधार लेनदेन ना करें 
जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे 

प्रेम मैत्री: प्रेम संबंधों में शुभता का संचार बढ़ेगा. निजी मामलों में सहजता रहेगी. भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. संबंधों में बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल: कला कौशल के प्रयास फलेंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6 और 7
शुभ रंग: क्रीम कलर
आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा-वंदना करें. पीली वस्तुओं और फलों का दान करें. सृजन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement