आज 6 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले सबका सहयोग समर्थन पाएंगे, कारोबार में लाभ संवारेंगे

वृष - कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को बल मिलेगा. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. पारिवार में सबसे बनाकर चलेंगे. सहयोग की भावना रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- चहुंओर उम्दा स्थिति रहेगी. सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विभिन्न वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति में वृद्धि होगी. कारोबार में लाभ संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. सबको मान सम्मान देंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट होगी. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. इच्छित उपहार मिलना संभव है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सबके प्रति सद्भाव रखेंगे. घर में खुशियां बनी रहेंगी. मित्रों की संख्या बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. साख सम्मान बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. मदद का भाव रखें.

---- समाप्त ----