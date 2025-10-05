आज 5 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा व प्रभाव बनाए रखेंगे

वृष - सत्ता से संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. शासन प्रशासन और प्रबंधन का सहयोग मिलेगा. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्योंं को बल मिलेगा. आशंकाएं दूर होंगी. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्योंं में शामिल रहेंगे. सभी जिम्मेदारी निभाएंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर बड़ी सोच रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में उत्साह बना रहेगा. प्रबंधन के विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. रुके हुए मामलों में गति आएगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा व प्रभाव बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलां में संतुलन बनाए रखेंगे. अपनों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. सहयोग सहकार की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सप्रियजन से भेंट होगी. चर्चां संवाद बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जा सकते हैं. सबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. मित्र सहयोग बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान का भाव बढ़ा रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. व्यवस्था संवारें.

