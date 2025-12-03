आज 3 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले लेनदेन में उतावली से बचें, बजट पर फोकस बनाए रखें

वृष - विभिन्न जिम्मेदारी और वचन बखूबी निभाने की कोशिश रहेगी. कारोबारी नीति-रीति का पालन करेंगे. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहें. विनय विवेक बनाए रखें. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष साधारण बना रहेगा. लेनदेन में उतावली से बचें. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. विविध विषयों में सहजता बनाए रखें. ढिलाई न दिखाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च व निवेश बढ़ा रहेगा. बजट पर फोकस बनाए रहें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयां में सजग रहें. पेशेवर विषयों में दबाव रह सकता है. दूर देश के कार्यों पर जोर रहेगा. अफवाह से बचें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी के लिए क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं. रिश्ते संवारने के लिए प्रयासरत रहेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. अपनों की कमियों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. योजनाओं पर अमल बनाए रखें. रहन-सहन सामान्य रहेगा. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लें. मनोबल बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नम्रता बनाए रखें.

