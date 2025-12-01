आज 1 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: कारोबारी तेजी दिखाएंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा

वृष - जरूरी कार्य गति पाएंगे. करियर व्यवसाय में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाए रहेंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. अपनों के बीच तालमेल बढ़ाएंगे. विविध वित्तीय उपलब्धियां पाएंगे. मित्रों से संवाद बनाए रखेंगे. लाभ संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. कारोबारी तेजी दिखाएंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा

धन संपत्ति- बचत के प्रयासों को बढ़ाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव संवारेंगे. लक्ष्य पाने में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. स्वजनों की खुशियां का बढ़ाएंगे. रिश्ते मधुर रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. सुखद वातावरण रहेगा. सरप्राइज दे सकते हैं. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित गतिविधियां तेज होगी. लक्ष्यों को साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में तेज बने रहेंगे. उपलब्धि बढ़ेगी.

शुभ अंक : 4 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आलस्य का त्याग करें.



