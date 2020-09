टैरो टिप्स 16 सितंबर 2020: तुला राशि वाले कन्या को कराएं भोजन, जानिए राशि के अनुसार उपाय

Tarot Tips Today 16 September 2020: कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन भाग्य वृद्धि होने का दिन है. विदेश या दूर देश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. छोटा प्रवास या किसी धार्मिक यात्रा से मन की प्रसन्नता में वृद्धि होगी. शारीरिक रूप से भी आज स्वस्थ रहेंगे. आज आपलोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं, धनलाभ होगा. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के खास उपाय.



मेष राशि (Two of Pentacles)- आज दिनभर प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं. व्यर्थ खर्च ना हो, इसका ध्यान रखें. पूंजी-निवेश करने के लिए ध्यान रखें. आज संभलकर लेन-देन करें.

उपाय: मंदिर में 5 तरह के फल या गुड़ और चने का दान करें.



वृषभ राशि (Queen of swords)- व्यापार और आय में वृद्धि होगी. परिजनों और मित्रों के साथ आमोद-प्रमोद का वातावरण रहेगा. नए संपर्क और परिचय व्यापार के क्षेत्र में लाभप्रद रहेंगे.

उपाय: गणेशजी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

मिथुन राशि (Reverse of Empress)- व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य की प्रशंसा होने से कार्य के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा. साथ काम करने वालों का भी सहयोग प्राप्त होगा. सामाजिक क्षेत्र में भी मान-सम्मान प्राप्त होगा. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बिता पाएंगे.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं.

कर्क राशि (Eight of pentacles)- आज का दिन भाग्य वृद्धि होने का दिन है. विदेश या दूर देश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. छोटा प्रवास या किसी धार्मिक यात्रा से मन की प्रसन्नता में वृद्धि होगी. शारीरिक रूप से भी आज स्वस्थ रहेंगे.

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं. धनलाभ होगा.



सिंह राशि (kNight of wands)- स्वास्थ्य के प्रति आज अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य के पीछे धन का खर्च भी हो सकता है. आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, ध्यान और जप आपको उचित मार्ग पर ले जाएगा, जिससे मानसिक अस्वस्थता बहुत कम हो जाएगी.

उपाय: हल्दी की गांठें भगवान विष्णु को अर्पित करें.



कन्या राशि (Eight of swords)- आज का दिन आपके लिए शुभ है. यश कीर्ति प्राप्त होने में सरलता रहेगी. व्यापार के क्षेत्र में साझेदारों के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी का आनंद ले सकेंगे.

उपाय: पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी-सी केसर, चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें.

तुला राशि (The hermit)- आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा. व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ होगा. साथ काम करने वालों का सहयोग प्राप्त होगा. वाणी पर संयम बरतें. खर्च की मात्रा बढ़ न जाए, इसका ध्यान रखें.

उपाय: कन्या को भोजन कराएं.

वृश्चिक राशि (Five of cups)- वाद-विवाद में न फंसें. संतानों के विषय में चिंता हो सकती है. विद्यार्थियों को अभ्यास में सफलता प्राप्त होने से उनके उत्साह में वृद्धि होगी. संभव हो तो यात्रा या प्रवास को टाल दें. भविष्य के लिए आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है.

उपाय: दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें.



धनु राशि (Nine of swords)- मानसिक रूप से आज आपमें उत्साह का अभाव रहेगा, जिससे मन में अशांति बनी रहेगी. परिजनों के साथ अनबन हो सकती है. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता हो सकती है.

उपाय: मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दीपक जलाएं.

मकर राशि (Three of pentacles)- व्यावसायिक लोगों के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को समय की अनुकूलता रहेगी. प्रतिस्पर्धी परास्त होंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा.

उपाय: शालिग्राम की पूजा पंचामृत से करें.

कुंभ राशि (Rivers of death)- मानसिक रूप से द्विधा का अनुभव होने से किसी निश्चित निर्णय लेने में कष्ट हो सकता है. वाणी पर संयम न रखने से परिजनों के साथ अनबन होने की आशंका है. विद्यार्थियों को अभ्यास में अधिक जोर देना पड़ सकता है.

उपाय: विष्णु-लक्ष्मी का बड़ा-सा चित्र घर में लगाए.

मीन राशि (The sun)- उत्साहपूर्ण वातावरण होने से नए कार्य का प्रारंभ करने की प्रेरणा मिलेगी. पारिवारिक वातावरण में सुख-शांति बनी रहेगी. धनप्राप्ति के योग है.

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.