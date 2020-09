टैरो टिप्स 09 सितंबर 2020: मीन राशि वाले किन्नरों को दान दें, वृषभ वाले पैसे ना करें बर्बाद

Tarot Tips Today 09 September 2020: सिंह राशि वाले छात्रों के लिए आज का दिन तनाव भरा रहेगा. इनका रूखात्मक रवैया इनके काम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा. आपके बच्चे को आपके समर्थन की आवश्यकता हो सकती है. इस राश वाले लोग आज गणपति जी की सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित करें. टैरो टिप्स में राशि के अनुसार कार्ड्स के जरिए जानिए आज के दिन को खास बनाने के अचूक उपाय.



> Tarot Tips For Aries Horoscope

मेष राशि (The sun)- छात्र अपने काम से विचलित रह सकते हैं. पेशेवर मोर्चे पर कुछ पर्याप्त और उत्साहजनक हो सकता है. आपको छोटे बच्चों की संगति में समय बिताना होगा. यदि आप अपनी सहायता प्रदान करते हैं तो आपका जीवनसाथी एक उपलब्धि हासिल कर सकता है.

उपाय: हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें.

> Tarot Tips For Taurus Horoscope

वृषभ राशि (The wheel of fortune)- पारिवारिक झगड़े की संभावना बहुत अधिक है. आपका वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा. आपमें से कुछ पेशेवर मोर्चे पर अच्छा करेंगे. आपका बॉस आपको बड़ी समस्या से बचा सकता है. अनचाही चीजों पर पैसे बर्बाद ना करें.

उपाय: गणेश जी को इलाइची अर्पित करें.

> Tarot Tips For Gemini Horoscope

मिथुन राशि (The hermit)- यदि आप किसी भ्रम या गलतफहमी से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने सहकर्मियों या व्यावसायिक सहयोगियों के साथ बात करनी चाहिए. छात्रों के लिए आज उच्च अंक प्राप्त करने की संभावना है. आपको अपने क्रोध के प्रकोप को नियंत्रित करना चाहिए.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं.

> Tarot Tips For Cancer Horoscope

कर्क राशि (Six of cups)- जो लोग नौकरी में हैं वे कुछ सकारात्मक और उत्साहजनक सुनेंगे. आप में से कुछ लोग महंगे आभूषण या फर्नीचर की वस्तु खरीद सकते हैं. व्यापारी एक अराजक दिन बिताएंगे. आज आप काम पर अधिक बोझ महसूस कर सकते हैं.

उपाय: सवा पाव मूंग उबालकर उसमें घी और शकर मिलाकर गाय को खिलाएं. इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है.

> Tarot Tips For Leo Horoscope

सिंह (Eight of pentacles)- छात्रों के लिए यह तनाव भरा दिन होगा. आपका रूखात्मक रवैया आपके काम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा. आपके बच्चे को आपके समर्थन की आवश्यकता हो सकती है. अप्रत्याशित स्रोतों से मौद्रिक लाभ होगा. पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी.

उपाय: गणपति जी की सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित करें.

> Tarot Tips For Virgo Horoscope

कन्या (Reverse of kNight of wands)- आज अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना रहेगी. आपके पारिवारिक और भागदौड़ भरे जीवन में प्रेम और सद्भाव रहेगा. कारोबार में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

उपाय: गणेश को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं.

> Tarot Tips For Libra Horoscope

तुला (Two of cups)- आपमें से कुछ महंगे आभूषण या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद सकते हैं. कार्यस्थल पर चीजें सुचारु रूप से चलेंगी. व्यापारियों को आज असामान्य रूप से उच्च लाभ कमाने की संभावना है. किसी मामले को लेकर आप बेचैन हो सकते हैं. पैसों की आमद होगी.

उपाय: शिव परिवार की पूजा करें.

> Tarot Tips For Scorpio Horoscope

वृश्चिक (The lovers)- पैसों की कमी आपको थका हुआ महसूस करवा सकती है. संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते समय आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है. लोगों को अवांछित सलाह न दें. किसी चीज पर पर्याप्त खर्च के साथ आपका दिन समाप्त होने की संभावना है.

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

> Tarot Tips For Sagittarius Horoscope

धनु (Reverse of fool)- व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज संघर्ष करना पड़ सकता है. आपको उस अतिरिक्त राशि को अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए जो आपको सच में चाहिए. संतान संबंधी समस्या हल होगी.

उपाय: गणेश रुद्राक्ष धारण करें.

> Tarot Tips For capricorn Horoscope

मकर ( Page of wands)- जो नौकरी में हैं वे बहुत अच्छा करेंगे. व्यर्थ की औपचारिकताओं के लिए आपमें से कुछ को दिन भर भागदौड़ करनी पड़ सकती है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन दवाओं पर अनावश्यक खर्च न करें. आपका पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

> Tarot Tips For Aquarius Horoscope

कुंभ (ten of swords)- कार्यस्थल पर चीजें आसानी से आगे बढ़ेंगी. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है. अपने आप को गर्म चर्चाओं से दूर रखें. एक व्यापारिक सौदा असामान्य रूप से उच्च लाभ लाएगा.

उपाय: गणेश स्तुति का पाठ करें

> Tarot Tips For Pisces Horoscope

मीन (Three of pentacles)- यदि आप किसी नए विचार का प्रस्ताव रखते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है. एक आधिकारिक यात्रा को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. घर में प्रेम और सौहार्द रहेगा. छात्र अपने लक्ष्यों के साथ संघर्ष कर सकते हैं. आपके और आपके माता-पिता के बीच तनाव संभव है.

उपाय: किन्नरों को दान दें.