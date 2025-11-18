Vrishchik Tarot Rashifal 18 November 2025: वृश्चिक वालों को धन लाभ होगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Chariot

किसी अधिकारी द्वारा आपको किसी कार्य को गलत तरीके से पूरा करने के निर्देश मिलने से आप अचंभित हो सकते हैं. यदि आप इस तरह अनैतिक तरीके से कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे. तो आगे चलकर आपकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा. इस बात की आपको शंका हो रही है. ऐसी स्थिति में आप किसी करीबी व्यक्ति के साथ इस बात को साझा कर सकते हैं. यह भी हो सकता है, कि आप अपनी शंका को अपने अधिकारी के सामने व्यक्त कर दें. और साथ ही इस बात के निश्चिंतता चाहे. कि इस कार्य को करने के बाद आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी. इस समय आप मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं. सही या गलत के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं. विवाह के लिए किसी प्रस्ताव के चलते किसी अन्य शहर की यात्रा करनी पड़ सकती हैं. इस यात्रा के दौरान आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. जो आपके ही समान सोच और समझ रखने वाले हो. इस

स्थिति में वैचारिक समानता के कारण आपकी मित्रता उनसे होना संभव है.

स्वास्थ्य: आप अपने खानपान में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं. इस कारण आपका वजन अनियंत्रित होता नजर आ सकता है.

आर्थिक स्थिति: एक बड़ी धनराशि की प्राप्ति किसी लॉटरी या उपहार से हो सकती है. इस धनराशि का सही जगह पर निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवन साथी के साथ बात पर होने वाले झगड़ा अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. सामने वाला किसी भी बात को शांति से सुनने को तैयार नहीं है.

