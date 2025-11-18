scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 18 November 2025: वृश्चिक वालों को धन लाभ होगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 18 November 2025: इस समय आप मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं.  सही या गलत के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं. विवाह के लिए किसी प्रस्ताव के चलते किसी अन्य शहर की यात्रा करनी पड़ सकती हैं.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Chariot 

किसी अधिकारी द्वारा आपको किसी कार्य को गलत तरीके से पूरा करने के निर्देश मिलने से आप अचंभित हो सकते हैं.  यदि आप इस तरह अनैतिक तरीके से कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे.  तो आगे चलकर आपकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा.  इस बात की आपको शंका हो रही है.  ऐसी स्थिति में आप किसी करीबी व्यक्ति के साथ इस बात को साझा कर सकते हैं. यह भी हो सकता है, कि आप अपनी शंका को अपने अधिकारी के सामने व्यक्त कर दें. और साथ ही इस बात के निश्चिंतता चाहे.  कि इस कार्य को करने के बाद आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी. इस समय आप मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं.  सही या गलत के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं. विवाह के लिए किसी प्रस्ताव के चलते किसी अन्य शहर की यात्रा करनी पड़ सकती हैं. इस यात्रा के दौरान आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. जो आपके ही समान सोच और समझ रखने वाले हो. इस
स्थिति में वैचारिक समानता के कारण आपकी मित्रता उनसे होना संभव है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: आप अपने खानपान में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं. इस कारण आपका वजन अनियंत्रित होता नजर आ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले मनोचिकित्सक से ले सकते हैं परामर्श, अच्छी पदोन्नति करेंगे प्राप्त 
कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी 
सिंह राशि वाले कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे, पैसों का लेनदेन न करें 
कर्क राशि वालों की नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, सेहत का रखें ख्याल 
मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे 

आर्थिक स्थिति: एक बड़ी धनराशि की प्राप्ति किसी लॉटरी या उपहार से हो सकती है.  इस धनराशि का सही जगह पर निवेश कर सकते हैं. 

रिश्ते: जीवन साथी के साथ बात पर होने वाले झगड़ा अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं.  सामने वाला किसी भी बात को शांति से सुनने को तैयार नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement