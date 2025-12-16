Vrishchik Tarot Rashifal 16 December 2025: वृश्चिक राशि वाले गलत बातों का न करें समर्थन, कार्यक्षेत्र में पाएंगे पदोन्नति

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Moon

पूर्व की किसी कठिन परिस्थिति से बाहर आए हैं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. सामने वाला आपको बार बार दोषी साबित कर सकता है. पुराने व्यवसाय में साझेदार से अनबन होने की आशंका हो सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की गलतफहमी के चलते साझेदार से नाराज हो सकते हैं. अतीत का कोई रिश्ता आपके वर्तमान जीवन में अशांति फैला सकता है. जीवनसाथी पर शक कर सकते हैं. अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. लोगों की लुभावने बातों में ना आए. अचानक से आपकी कोई मनचाही मुराद पूरी हो सकती है. भाग्य के भरोसे कार्यों को ना छोड़े. गलत बात का समर्थन न करें. किसी के बोले हुए झूठ को दूसरों के सामने लाने का प्रयास करें. बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभव जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकते हैं. करीबी लोगों का अपमान न करें. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है. नई जगह और नए लोगों के बारे में सोचकर उत्साहित हो सकते हैं. अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें. भौतिक सुखों से दूर मन आध्यात्मिक की तरफ झुक सकता है.

स्वास्थ्य: ऊंचाई पर चढ़ते या उतरते समय सावधान रहे. पांव फिसल सकता है.

आर्थिक स्थिति: दिया हुआ उधर वापस प्राप्त नहीं हो रहा है. दूसरों की देखा देखी धन खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रेम संबंध में धोखा प्राप्त हो सकता है. प्रिय का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध पता चल सकता है.

