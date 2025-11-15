Vrishchik Tarot Rashifal 15 November 2025: विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, नया बिजनेस शुरू करेंगे

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Page of wands

इस समय आप अपनी रुचि के अनुसार किसी नए व्यावसायिक की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं. यह व्यवसाय थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है. आपको विश्वास है कि जल्द ही इस व्यवसाय में मुनाफे की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी इस समय आप किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने का प्रयास कर रहे हैं. हो सकता है,कि अभी इस कार्य में आपको काफी समय लग जाएं. आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एक छोटी सी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं.

जल्द ही आप पाएंगे.कि सामने वाले ने आपके विश्वास को बनाए रखा है.धीरे-धीरे इस दुकान से अच्छा मुनाफा प्राप्त होता नजर आएगा.उसकी इस तरह की से आप सभी परिजन काफी उत्साहित हो सकते हैं. साथ ही समय-समय पर उसका हौसला बढ़ाने का प्रयास भी करते रहे हैं. कार्य क्षेत्र में मनचाही पदोन्नति मिल सकती है.हो सकता है,कि आप किसी नए स्थान पर स्थानांतरण की इच्छा रख रहे हो. आपकी यह इच्छा भी पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है. यदि अभी तक आप एक अच्छी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं.तो अब आप उसे भी प्राप्त कर सकेंगे.संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपतियों को संतान प्राप्ति हो सकती है. इस समय विदेश यात्रा के योग भी बनते नजर आ रहे हैं.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: धीरे-धीरे आप अपनी आरती की स्थिति में सुधार होता हुआ देख सकेंगे. माता से कोई कीमती उपहार मिल सकता है.

रिश्ते: यदि रिश्ते में प्यार और विश्वास ना हो.तो उसे रिश्ते को आगे ले जाना बेहतर नहीं होता है.ऐसी स्थिति में उसका खत्म हो जाना दोनों के लिए अच्छा रहेगा.

