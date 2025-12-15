scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 15 December 2025: तनाव से बचें, रिश्ते सुधरेंगे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 15 December 2025: लोगों की गलत बातों का समर्थन न करें.रिश्तों में गरिमा बनाए रखें.भाग्य के भरोसे न रहें.दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करें.लंबे समय से कुछ कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Seven of wands
सफलता के करीब पहुंचकर भय की भावना व्याप्त हो सकती हैं.इस स्थिति में अपने  कदम पीछे न करें.इस समय  डर कर हार नहीं मानना चाहिए.थोड़ा प्रयास और समय अवश्य लगेगा.लेकिन कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी.कार्यों में आ रही परेशानियों को समझने का प्रयास करें.इस बात की उम्मीद ना करें, किसी की मदद करते हैं तो परेशानी में वह भी मदद करेगा.कार्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने पर विश्वास कीजिए.यदि वक्त की प्रतिकूलता कार्यों में रुकावट ला रही है.

तो उस रुकावट का समाधान ढूंढने का प्रयास करें.धीरे-धीरे प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगेगी.निजी बातों को साझा न करें.लोगों की गलत बातों का समर्थन न करें.रिश्तों में गरिमा बनाए रखें.भाग्य के भरोसे न रहें.दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करें.लंबे समय से कुछ कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे.अब जल्द ही कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर सकते है.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें. तनाव की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह बिगाड़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, निवेश सोचसमझ कर करें  
बिना लिखा पढ़ी के उधार कर दें, समय के पाबंद बनें 
अचानक से धनलाभ हो सकता है,मतभेद में ना पड़ें 
काम समय पर पूरा करेंगे, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार 
धन का निवेश सही जगह करें, पदोन्नति मिलने की संभावना 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा समय पर में वापस नहीं मिल रहा है. इस कारण उस पैसे की प्राप्ति की अहमियत कम होती जा रही है.

रिश्ते: रिश्तो को सुधारने का प्रयास करें. कुछ लोगों से रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं.तो उनको आपसी बातचीत से सुधारें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement