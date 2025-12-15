Vrishchik Tarot Rashifal 15 December 2025: तनाव से बचें, रिश्ते सुधरेंगे

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Seven of wands

सफलता के करीब पहुंचकर भय की भावना व्याप्त हो सकती हैं.इस स्थिति में अपने कदम पीछे न करें.इस समय डर कर हार नहीं मानना चाहिए.थोड़ा प्रयास और समय अवश्य लगेगा.लेकिन कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी.कार्यों में आ रही परेशानियों को समझने का प्रयास करें.इस बात की उम्मीद ना करें, किसी की मदद करते हैं तो परेशानी में वह भी मदद करेगा.कार्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने पर विश्वास कीजिए.यदि वक्त की प्रतिकूलता कार्यों में रुकावट ला रही है.

और पढ़ें

तो उस रुकावट का समाधान ढूंढने का प्रयास करें.धीरे-धीरे प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगेगी.निजी बातों को साझा न करें.लोगों की गलत बातों का समर्थन न करें.रिश्तों में गरिमा बनाए रखें.भाग्य के भरोसे न रहें.दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करें.लंबे समय से कुछ कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे.अब जल्द ही कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर सकते है.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें. तनाव की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह बिगाड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा समय पर में वापस नहीं मिल रहा है. इस कारण उस पैसे की प्राप्ति की अहमियत कम होती जा रही है.

रिश्ते: रिश्तो को सुधारने का प्रयास करें. कुछ लोगों से रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं.तो उनको आपसी बातचीत से सुधारें.

---- समाप्त ----