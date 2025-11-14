scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 14 November 2025: पैसों की लेन-देन ना करें, अहंकार से बचें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 14 November 2025: जहां पर सफलता आपका हाथ थामने को तैयार बैठी है. इस स्थिति में आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना भी आवश्यक है.कई बार सफलता अपने साथ अहंकार भी ले आती है.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:-The World 
कुछ अच्छे शुभ समाचार मिल सकते हैं. किसी नई नौकरी प्राप्त करने की संभावना बन रही है.इस समय आप अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं.जहां पर सफलता आपका हाथ थामने को तैयार बैठी है. इस स्थिति में आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना भी आवश्यक है.कई बार सफलता अपने साथ अहंकार भी ले आती है. कहीं ऐसा ना हो,कि  आप स्वभाव से अहंकारी हो जाए.जो भी कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं .उसमें आपके साथ कई लोगों का सहयोग शामिल है .

इस बात का ध्यान अवश्य रखें .जब आप अपने कार्यों की सफलता का श्रेय लें. तो उनको भी इस बात का श्रेय अवश्य दें.कि उनके कारण आप इस सफलता को प्राप्त कर पाए हैं. आपका प्रिय विदेश में नौकरी प्राप्त कर सकता है.हो सकता हैं,कि वह जल्द आपको विवाह करके अपने साथ विदेश ले जाए. विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना बन रही है. यदि अभी तक आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही थी. तो हो सकता है कि इस समय सफलता थोड़ी विफलता में परिवर्तित हो जाए . इस स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है.कोई भी स्थिति स्थाई नहीं होती.इस बात को ध्यान रखकर यदि आपका परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे.तो आपको ज्यादा किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.


आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ धन का लेनदेन ना करें हो. सकता है, कि परिवार में किसी को अचानक से धन की आवश्यकता पड़ जाए.

सम्बंधित ख़बरें

बुरी आदतें छोड़ेंगे, बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं 
बड़ा फैसला ना लें, अतीत को भूलने की कोशिश करेंगे 
पुराना विवाद सुलझ सकता है, करीबी की सेहत परेशान कर सकती है 
यात्रा पर जा सकते हैं, जीनवसाथी से मुलाकात हो सकती है 
घूमने जा सकते हैं, खर्चों में संतुलन बनाएंगे 
Advertisement

रिश्ते: विदेश में रहने वाले किसी मित्र के आने से सभी मित्रों के बीच जश्न का माहौल बन रहा है. 

स्वास्थ्य: मौसम में आ रही सर्दी गर्मी आपको काफी परेशान कर सकती हैं.हो सकता है, कि आप इस समय पेट से संबंधित किसी संक्रमण के शिकार हो जाए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement