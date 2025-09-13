scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 13 September 2025: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, खानपान का ख्याल रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 September 2025: अपने फायदे के लिए दूसरों के खिलाफ अफवाहें फैलाना और विवाद उत्पन्न करना उसके लिए मनोरंजन हो सकता हैं. इसे लोगों की भावनाओं से खेलने में आनंद आ सकता हैं.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio)

Cards:- Page of swords

आप शिक्षित तो अवश्य हैं,किन्तिआपका व्यावहारिक ज्ञान काफी सीमित हैं. जिस कारण आपको नई योजना की बारीकियां समझने में काफी परेशानी हो रही हैं. कई बार चीजें जैसी दिखती हैं,वैसी होती नहीं हैं. सहजता और सरलता से आप लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. किसी नए कार्य को शुरू करने की स्थिति अभी आपको असुविधाजनक लग सकती है. इस समय इस कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ें. इसकी सफलता आपको सशक्त और मजबूत बनाएं. इस समय किसी भी तरह के डर को खुद पर हावी न होने दें. अगर किसी की मदद आपको इस स्थिति से बाहर निकाल पाएं. तो उसकी मदद ले सकते हैं. किसी ऐसे युवा या व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो स्वभाव से आपको अपना हितैषी लग सकता हैं. लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरों के खिलाफ अफवाहें फैलाना और विवाद उत्पन्न करना उसके लिए मनोरंजन हो सकता हैं. इसे लोगों की भावनाओं से खेलने में आनंद आ सकता हैं. किसी को भी आपको तकलीफ पहुंचाने की इजाजत न दें.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वालों की आय में वृद्धि हो सकती है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, व्यर्थ के खर्च से बचें 
सिंह राशि वालों को नहीं मिलेगा उधार दिया पैसा, सावधानी बरतें 
कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, सोच समझकर करें निवेश  
मिथुन राशि वालों को हो सकता है अपार धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं. चिकित्सक ने इस समय आपको अच्छे खानपान और विश्राम की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: तेज गति से धन कमाने की लालसा पर थोड़ा रोक लगाएं. अपने संचित धन का निवेश किसी अच्छी योजना में कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों को बांधकर न रखें. यदि कोई आपसे नाराज है,तो उसकी नाराजगी की वजह जानने का प्रयास करें.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement