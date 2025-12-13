Vrishchik Tarot Rashifal 13 December 2025: कमजोरियों को सुधारें, खर्चों में कटौती करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-The World

विदेश यात्रा का योग बन रहा है.नौकरी या व्यवसाय के कारण विदेश यात्रा हो सकती है.कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकते है.पुराने कार्यों को पहले पूरा कर सकते है.उच्च अधिकारी से कार्य को समय सीमा तक पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है.कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है.जिन्होंने सफलता बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त की है.यदि किसी के साथ शत्रुता लंबे समय से चली आ रही है.तो कोशिश करे इस शत्रुता को समाप्त करने की.

ये संभव हैं, कि जीवनसाथी से मुलाकात किसी यात्रा के दौरान हुई हो.और अब इस सम्बन्ध को विवाह में परिवर्तित करने की तैयारियां शुरू हो रही है.नए लोगों के साथ अपनी निजी बातें साझा न करें.अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करें.अपनी किसी कमी का मजाक न बनने दें.लोगों के साथ कार्य करते समय रिश्ते व्यावसायिक रखें.विदेश में परिवार को लेकर जाने की इच्छा को पूरा करने के प्रयास कर सकते है.



स्वास्थ्य-गलत वस्तु के सेवन से त्वचा में खुजली हो सकती है.इस समय घरेलू उपचार न करें.

आर्थिक स्थिति: बड़े भाई की आर्थिक मदद कर सकते है.खर्चों में कटौती करें.

रिश्ते: पिता के साथ किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे.जो काफी रुतबा रखता हो.

