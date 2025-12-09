scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 9 December 2025: वृश्चिक राशि वालों को धनहानि का करना पड़ सकता है सामना, आमदनी से ज्यादा खर्चे न करें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त किया जा सकता हैं. इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत के बारे में जान सकते हैं.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Knight of pentacles

कुछ समय पूर्व कठिन मेहनत के बाद कुछ कार्यों को पूरा कर पाए है. अपनी सफलता से इस समय संतुष्टि नहीं मिल पा रही हैं. इस समय कार्यों को थोड़ा विश्राम दिया जा सकता हैं. अपने कार्यों का पुनः आकलन करें. अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे. जल्द ही परिवार में किसी सदस्य के विवाह को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने की जिम्मेदारी आपकी. हैं. इस समय किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए उस पर छलांग न मार देगा. बल्कि धैर्य पूर्वक कार्य को प्राप्त करने का प्रयास आपके लिए अच्छे अवसर का चयन करने में मदद करेंगे. पारंपरिक विचारधारा और परंपरागत मार्ग से हटकर कार्य किए जा सकते हैं. यदि जोखिम उठाना पसंद नहीं हैं. तो आगे जीवन में अच्छी तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी. दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त किया जा सकता हैं. इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत के बारे में जान सकते हैं. सामने वाले के साथ आपके बिगड़े हुए सम्बन्ध उसके अतीत को किसी दु:खद स्थिति के कारण हो सकता हैं. किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने से उत्पन्न भय की अनुभूति और कार्य के प्रति आलस्य आपको एक बेहतर सफलता से दूर कर सकतीं हैं. पूर्ण धैर्य और संयम के साथ का कार्यों को अंजाम दे. किसी के साथ ईर्ष्या आपको धनहानि दे सकती हैं. हो सकता हैं, कि स्वास्थ्य होने में थोड़ा समय अधिक लगे. इस बात से विचलित न हो. जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखें. संतान को बुरी संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ कहीं भ्रमण की योजना बना सकते हैं. 

स्वास्थ्य: दिनचर्या को नियमित बनाएं.  बढ़ते हुए वजन पर काबू रखें.  

आर्थिक स्थिति: दूसरों के देखा देखी फिजूल खर्ची ना करें.  आमदनी से ज्यादा खर्चे न करें. 

रिश्ते: परिवार के साथ अच्छा समय बिताए. सभी की समस्याओं को समझने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
