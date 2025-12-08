Vrishchik Tarot Rashifal 8 December 2025: जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, धन का सदुपयोग करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards: Ten of pentacles

परिवार के बुजुर्ग से संपत्ति को लेकर बंटवारे पर बात कर सकते हैं. किसी करीबी से दूर जाना पड़ सकता है. उच्च शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को लेकर धन का प्रबंध कर सकते हैं. मोह माया से दूर होकर मन में आध्यात्मिक विचार बढ़ सकते हैं. किसी रसूखदार परिवार से व्यवसाय या विवाह सम्बन्धी कोई रिश्ता बन सकता है. यह समय घर परिवार के साथ समय बिताने का है. कार्य क्षेत्र से कुछ समय अवकाश लिया जा सकता है.

समय पर कार्यों को पूर्ण कर सकते है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति और पक्षपात पूर्ण वातावरण मन को विचलित कर सकता है. जल्द ही कोई नया अधिकारी कर क्षेत्र में आ सकता है. आ रहे अधिकारी से पूर्व परिचय होने के कारण आप प्रसन्न हो सकते है. जल्द ही कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर बदलाव आते नजर आएंगे. दूसरे के कार्यों में दखल न दें. अपनी कमियों को सामने न लाएं. किसी कार्य के चलते बड़े बदलाव संभव है.

स्वास्थ्य: परिवार मे किसी करीबी की बिगड़ती तबियत से परेशान हो सकते है. अपने खान-पान का खास ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं. धन का सदुपयोग करें.

रिश्ते: मित्रता करते समय सामने वाले की आर्थिक स्थिति ही ना देखें. रिश्तों में सुधार लाएं.

