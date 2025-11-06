scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 6 November 2025: वृश्चिक राशि वाले खानपान का रखें ख्याल, आर्थिक नुकसान का करेंगे सामना

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति को सभी स्थितियों से अवगत कराकर उसकी सलाह ली जाएं. इस समय आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:-Three of swords

व्यवसाय में किसी प्रतिस्पर्धी के साथ स्पर्धा के चलते आप जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले बैठे. जो आपके लिए एक बड़ी भूल बना सकता हैं. उस बात के चलते व्यवसाय में आर्थिक संकट को महसूस कर सकते हैं. हालांकि अभी तक स्थितियां ज्यादा खराब नहीं हुई हैं. उनको सुधारने की कोशिश की जा सकती हैं. बशर्तें सभी बातों का पुनः अवलोकन किया जाएं. साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति को सभी स्थितियों से अवगत कराकर उसकी सलाह ली जाएं. इस समय आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए. कि जरा भी आर्थिक नुकसान न हो. बल्कि ये सोचना चाहिए, कि कम से कम आर्थिक नुकसान हो.  साथ ही आपकी साख और प्रतिष्ठा भी पहले की तरह बनी रहें. ये बात आपके लिए अच्छा खासा सबक हो सकती हैं. प्रिय के अतीत में झांकने का प्रयास कर सकते है. इस समय कुछ बातों के चलते आप प्रिय पर शक बनाएं हुए हैं. हो सकता हैं, कि आपका ये शक निर्मूल साबित हो. फिर भी आप किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाह रहे है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने खानपान पर परहेज रखें. देर रात को मीठा खाने से बचें. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले खुद को महसूस कर सकते हैं अकेला, सामंजस्य में रहेंगे अच्छे 
कन्या राशि वालों को प्राप्त होगा अच्छा पद, सूझबूझ से लें सभी फैसलें 
सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों को गंभीरता से लेंगे, किसी से न रखें ईर्ष्या 
कर्क राशि वाले पदौन्नति समेत मिलेगा स्थानांतरण, जीवन में नए लोग का हो सकता है प्रवेश 
मिथुन राशि वाले फिजूल खर्ची पर रखें नियंत्रण, परिवार के मुखिया से हो सकती है नोक झोंक 

आर्थिक स्थिति: किसी को इस समय कुछ भी उधार न दें. चाहे वो पैसा हो या कोई अन्य वस्तु. 

रिश्ते: धोखा देने वाले आपको किसी भी तरह धोखा दे सकते हैं. यहां सावधान रहने की जरूरत आपको पड़ती है, सामने वाले को नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement