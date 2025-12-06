Vrishchik Tarot Rashifal 6 December 2025: खर्च की अधिकता रहेगी,नए बदलाव आ सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-The Moon

कार्यों को समय पर पूरा करें.इस समय किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं.जो कि कार्यों को पूरा करने में मार्गदर्शन कर सकें.कार्यों को पूरा करने को लेकर मानसिक तनाव हो सकता हैंपारिवारिक जीवन में भी काफी उथल-पुथल मची हुई है. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं.समय की प्रतिकूलता कम होते ही आपके कार्यों में आए हुए रुकावटें स्वत:ही समाप्त होती दिखेंगी.कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत और योग्यता के चलते कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

अपने विचारों में सकारात्मक लाइए. कुछ नए बदलाव आ सकते हैं.पारिवारिक मामलों में समझौते की स्थिति आ सकती है.संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद न्यायालय तक जा सकता हैं.इस बात के चलते आपके हित के फैसले प्रभावित हो सकते हैं.व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें.अपने कार्यों की सफलता को लेकर कुछ नई योजनाएं बना सकते है.किसी बड़े कार्य की शुरुआत अपने सहयोगियों के साथ कर सकते है.अपनी योजनाओं को ज्यादा लोगों के साथ साझा न करें.

स्वास्थ्य:पुरानी स्वास्थ्य समस्या फिर से उभर सकती है.चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए ऋण लेने की कोशिश कर सकते हैं.खर्च की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ बहस करना आपके लिए अच्छा खासा सिरदर्द कर सकता हैं. ऐसे लोगों के साथ विवाद न करना बेहतर है.

