Vrishchik Tarot Rashifal 4 November 2025: बहस ना करें, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 4 November 2025: हड़बड़ी और लापरवाही से किसी भी कार्य को करना आपके बने बने कार्य को बिगाड़ सकता है. हो सकता हैं, कि परिस्थितियां बेशक आपको काफी प्रतिकूल दिख रही हैं .

scorpio horoscope
वृश्चिक(Scorpio):-
Cards:- Nine of wands
यह समय अपने साहस और आत्मबल को अधिक मजबूत बनाएं रखने का है.कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जिनको पार करना अभी आपको आसान नहीं लग रहा है.इस समय सतर्कता, चौकसी और स्वयं को वर्तमान स्थिति में तब तक बनाए रखना आवश्यक होगा.जब तक की बाकी परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो जाए.हड़बड़ी और लापरवाही से किसी भी कार्य को करना आपके बने बने कार्य को बिगाड़ सकता है. हो सकता हैं, कि परिस्थितियां बेशक आपको काफी प्रतिकूल दिख रही हैं .

किंतु यदि आप पूरे धैर्य और संयम के साथ इनका सामना करेंगे. तो विजय निश्चय ही आपकी होगी. इस समय आप कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं तथा वह आपको शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर सकती हैं. आपके मन की शांति किसी अनजाने डर के कारण भंग हो सकती है. इस बात का भी संशय हो सकता है.कि सफलता प्राप्ति होगी भी या नहीं.इस समय कार्य करते समय आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा. आपकी शारीरिक क्षमता और सख्ती आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएंगी .कोई भी परिस्थिति हो आपका लक्ष्य हमेशा कदम आगे बढ़ाना होना चाहिए ना की डरकर पीछे हटना.

स्वास्थ्य: किसी के साथ बेफिजूल  की बहस ना करें. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपको चोट पहुंचाने की मंशा रखता हो.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: आप जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे.वैसा ही व्यवहार वह आपके साथ कर सकता हैं.इस बात के लिए तैयार रहे.
 

---- समाप्त ----
