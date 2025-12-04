scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 4 December 2025: वृश्चिक राशि वाले लोगों की बातों को न करें अनसुना, पाचन संबंधी हो सकती है समस्या

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 4 December 2025: स्थान परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की बात उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं. पूर्व में हुए गर्भपात के चलते जीवनसाथी की मानसिक स्थिति इस समय उसके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने पर सकता है.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Eight of cups

अचानक से समस्या का समाधान मिल सकता है.  इस बात को लेकर अचंभा हो सकता है. माता-पिता के साथ जाकर किसी नए मकान को देख सकते हैं. एक बड़े धन निवेश की योजना बना रहे हैं. अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास जीवन में उथल-पुथल ला सकता है. इस समय मन को शांत और संयमित रखने की आवश्यकता पड़ रही है. जो  कुछ भी बीत चुका है. उसके वापस आने की उम्मीद ना करें. किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी हो सकती है. जिसके साथ आपके अच्छे प्रेम संबंध बने हुए थे. इस समय वह व्यक्ति किसी अन्य के साथ रिश्ता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. यह बात आपके मन को आहत कर सकती है. स्थान परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की बात उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं. पूर्व में हुए गर्भपात के चलते जीवनसाथी की मानसिक स्थिति इस समय उसके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने पर सकता है. सामने वाले के मन में छुपे हुए दर्द को बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. लोगों की बातों को अनसुना करें. सामने वाले को अपनी कमियों को ढूंढने का मौका ना दें. अपनी कमियों को पहचानने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती हैं. खान-पान में परहेज रखें.  

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे धन निवेश कर सकते हैं. व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने की कोशिश जारी है. 

रिश्ते:  माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. उन्हें नियमित दिनचर्या के लिए प्रेरित करें. 

