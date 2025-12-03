scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 3 December 2025: अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: अपने छोटे-मोटे कारों को पूरा करने के लिए किसी बड़ी सिफारिश का उपयोग न करें समय रहते अपने कार्य को पूरा करें. किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बन सकते है. 

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Ten of cups
एक बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है. आपका एक बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है. इस बात की खुशी उत्साहित कर सकती है. परिवार के साथ आनंदमय यात्रा पर जा सकते हैं. अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे. जिन कार्यों के पूरा होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. उन कार्यों में गति आ सकती है. स्वार्थवश किसी परियोजना को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.

बड़े अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है. कार्य को पूरा करने के लिए किसी की सहायता प्राप्त होगी. अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं और सुविधा होने पर किसी बड़े अनुभव की मदद ली जा सकती है कार्यों में झूठ ना बोले. अपने छोटे-मोटे कारों को पूरा करने के लिए किसी बड़ी सिफारिश का उपयोग न करें समय रहते अपने कार्य को पूरा करें. किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बन सकते है. 

स्वास्थ्य: आस पास की गंदगी और धूल के कारण सांस लेने में काफी दिक्कत हो सकती हैं. इस समय धूल मिट्टी से दूर रहने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: इस समय आप नए घर को बदलने की तैयारी कर सकते हैं. नए घर सुख सुविधा के अनुसार सजाने की कोशिश कर रहे हैं. 

रिश्ते: घर परिवार में और शांति और विश्वास को बनाए रखें.

---- समाप्त ----
