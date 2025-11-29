scorecardresearch
 
आज 29 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: अतिउत्साह में न आएं, मित्रों की मदद मिलेगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 November 2025, Scorpio Horoscope Today: भवन वाहन की खरीदी कर सकते हैं. स्वार्थ व संकीर्णता की भावना से बचें. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. सूझबूझ व संवेदनशीलता से रिश्ते संवारें.

scorpio horoscope
वृश्चिक - प्रबंधन पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में उतावली न दिखाएं. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. पारिवारिक मामलों में चर्चा संवाद में धैर्य रखेंगे. अपनों के असहज व्यवहार से प्रभावित न हों. सभी से तालमेल बनाए रखें. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएं. भवन वाहन की खरीदी कर सकते हैं. स्वार्थ व संकीर्णता की भावना से बचें. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. सूझबूझ व संवेदनशीलता से रिश्ते संवारें. महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन बनाए रखें. जिद व अहंकार में नहीं आएं.

नौकरी व्यवसाय- शासन से संबंधित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत मामले अनुकूल रहेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्योंं पर फोकस होगा. साहस बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति बल पाएगी. कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. सहकार का भाव बनाए रखेंगे.
प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों का सम्मान बनाए रखें. पारिवारिक चर्चाओं में मितभाषी रहें. भावनात्मक दबाव में आने से बचें. घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. घरवालों का सहयोग बना रहेगा. परिजनों से व्यवहार में धैर्य धारण करें. सुख संवाद बढ़ाएं.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान दें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं. करीबी मददगार रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.
शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. साहस रखें.

