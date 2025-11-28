scorecardresearch
 
आज 28 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे, स्वार्थ की भावना से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 November 2025, Scorpio Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. आिर्र्थक मामलों में ज

वृश्चिक  - सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. मामले लंबित न रखें. कौशल प्रदर्शन में सबका सहयोग मिलेगा. पेशेवर सहकार की भावना रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. आिर्र्थक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से तालमेल संवार पर रहेगा. जिम्मेदारों से विवाद मे न पड़ें. करियर व्यापार अपेक्षित रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ में न आएं. संकीर्णता का त्याग करें.

धन संपत्ति-- उपयोगी वस्तुएं खरीद सकते हैं. लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. भवन व वाहन के मामले गति देंगे. सुविधाओं को बढ़ाने में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- संबंध प्रभावित रहेंगे. आवेश की अधिकता रहेगी. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लेंगे. रिश्तों में सजगता बढ़ाएंगे. संकोच बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जांच पड़ताल में लापरवाही न दिखाएं. करीबियों पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में सुधार लाएं.  

शुभ अंक : 1 3 6 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. त्याग भाव रखें.
 

