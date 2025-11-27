आज 27 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले लंबित कार्यों में सजगता रखें, परिजनों से जरूरी बात कहेंगें

वृश्चिक - वाणिज्य व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार अवसर बढ़ेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सुविधा संसाधनों बढ़ावा मिलेगा. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखें. सहजता से अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें. जिद से बचें.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट संवाद में बेहतर रहेंगे. बड़ों का समर्थन रहेगा. नीति नियमों की अनदेखी न करें. जिम्मेदारी बढ़ सकती है. प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- करियर संवार पर बना रहेगा. आर्थिक पक्ष पर फोकस होगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भवन वाहन में रुचि लेंगे. अन्य को अनदेखा न करें. व्यर्थ के वादों में न आएं. जोखिम उठाने से बचें.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बना रहेगा. परिजनों से जरूरी बात कहेंगें. किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. पूर्वाग्रह व शंका से बचेंगे. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में पहल करने से बचेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. संकोच बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजगता दिखाएं. दिखावे व अतिउत्साह से बचें.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. बड़बोली से बचें.

---- समाप्त ----