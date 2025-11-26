आज 26 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे

वृश्चिक - कामकाजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा हुआ रहेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ की चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. तेजी बनाए रखें. सामाजिक विषयों में पहल करने का भाव रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण वाताएं पक्ष में बनेंगी. जिम्मेदारियो को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. लाभ बढ़ा रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. विविध विषयों को पहल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय जरूरतें हल होंगी. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में इच्छित सफलता पाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में स्नेह और विश्वास बना रहेगा. चर्चाओं को बढ़ावा मिलेगा. निजी संबंधों में संवार रहेगी. सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य त्यागेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. प्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 8 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. कथा प्रवचन सुनें.

