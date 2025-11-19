scorecardresearch
 

आज 19 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: बजट पर ध्यान देंगे, लापरवाही न दिखाएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 November 2025, Scorpio Horoscope Today: निवेश बढ़ाएंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. मेहनत पर भरोसा बढ़ाएंगे. बजट पर ध्यान देंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

वृश्चिक- वैदेशिक कार्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचें. आर्थिक विषयों में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. करियर कारोबार में सावधानी बरतेंगे. न्यायिक मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. सूची बनाकर कार्य करेंगे. रिश्तेदारों का समर्थन पाएंगे. निवेश बढ़ाएंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. मेहनत पर भरोसा बढ़ाएंगे. बजट पर ध्यान देंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार मध्यम बना रहेगा. रुटीन गति से आगे बढ़ेंगे. विस्तार पर जोर देंगे. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.

धन संपत्ति- आर्थिक सावधानी व पेपरवर्क पर जोर बढ़ाएंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. न्यायिक विवाद में हड़बड़ी से बचेंगे. बजट नियंत्रण से बाहर रह सकता है. प्रबंधन पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- महत्वपूर्ण बात कहने धैर्य से काम लें. उचित अवसर पर ही अपना पक्ष रखें. सहजता बनाए रहें. अपनों के लिए क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकते हैं. व्यक्तिगत मामलां में प्रभावी रहेंगे. विनम्रता और सरलता रखेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. तार्किकता बढ़ाएं. सामंजस्यता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत सामान्य रहेगी. नैतिकता पर जोर रखेंगे. संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मौसमी सावधानी बढ़ाएंगे. लापरवाही न दिखाएं. अनुशासन रखें.

शुभ अंक : 1 3 5 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान गणेशजी की पूजा वंदना करें. मोदक का भोग लगाएं. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान करें. प्रलोभन में न आएं.

