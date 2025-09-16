आज 16 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा,व्यवस्था पर जोर रखेंगे

वृश्चिक - सेहत के मामले मिश्रित रहेंगे.आकस्मिक स्थिति की तैयारी बनाए रखने की आदत बनाकर रखें.विभिन्न संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें.अपनों को अनदेखा करने की गलती से बचें.वाणी व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं.कार्यव्यवस्था में विश्वास रखें.परिजनों से बना़कर चलें.संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं.सहनशीलता बनाए रहें.जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें.वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं.सूझबूझ से आगे बढ़ें.मित्रों का सहयोग बना रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अफवाहों पर ध्यान न दें.जोखिम उठाने से बचें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.व्यापार पर जोर रखें.लंबित मामलों में हड़बड़ी टालें.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.व्यवस्था पर जोर रखेंगे.
धन संपत्ति- आय में रुटीन स्थिति बनी रहेगी.आर्थिक प्रयास सामान्य रहेंगे.जरूरी सूचना मिल सकती है.पहल करने से बचें.अड़चनों पर अनुशासन अनुपालन से अंकुश लगाएं.विरोधियों से सजग रहें.
प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलने की नीति रखेंगे.परिजनों की सूझबूझ का सम्मान करेंगे.वाणी व्यवहार में विनम्रता बनी रहेगी.प्रियजनों से भेंट होगी.सभी के प्रति स्नेह रखेंगे.साख सम्मान बने रहेंगे.कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी.संबंधों में सतर्क रहेंगे.रक्त संबंधों में सुधार होगा.रिश्तों को मजबूती मिलेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- परिचितों से सामंजस्यता रखेंगे.भेंट संवाद में सजग रहें.स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है.वचन निभाएं.उत्साह बनाए रहेंगे.मनोबल से काम लेंगे.
शुभ अंक : 7 और 9
शुभ रंग : चमकदार लाल
आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.अपरिचित से दूर रहें.