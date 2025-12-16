scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 16 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: दिखावे में न आएंगे, प्रयासों में सुधार बढ़ाएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 December 2025, Scorpio Horoscope Today: बड़प्पन से काम लें.त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी.सभी का सम्मान रखेंगे.प्रबंधन में सहज रहेंगे.संबंधों का ध्यान रखें.नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - दूर देश के कार्य्र गति पाएंगे.कामकाज में धैर्य दिखाएंगे.कामकाज की गति धीमी बनी रह सकती है.ऊर्जा उत्साह में चूक से बचें.सहज संकोच में बने रह सकते हैं.सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं.न्यायिक मामले उभर सकते हैं.रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे.संबंध संवारने पर जोर होगा.बड़प्पन से काम लें.त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी.सभी का सम्मान रखेंगे.प्रबंधन में सहज रहेंगे.संबंधों का ध्यान रखें.नीति नियम के अनुसार कार्य करेंंगे.समता और न्याय पर जोर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- बजट पर फोकस बना रहेगा.योजना के अनुरूप आगे बढ़ें.पेशेवरों से सहयोग मिलेगा.कामकाज में निरंतरता रहेगी.वैदेशिक प्रयासों में सक्रियता आएगी.दिखावे में न आएंगे.प्रयासों में सुधार बढ़ाएं.

धन संपत्ति- खर्च और निवेश पर जोर बना रह सकता हैं.कार्यविस्तार की सोच रहेगी.सूझबूझ से आगे बढ़ें.पेशेवर मामलों में अतिरिक्त करने का भाव रहेगा.लाभ सामान्य रहेगा.बड़ों की सलाह से चलेंगे.वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वाले न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएंगे, सहयोगियों से संवाद बनाए रहेंगे 
हर काम सावधानी से करें, उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं 
कार्योंं को गति देंगे, अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा 
वृश्चिक: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, अपने काम पर ध्यान लगाना होगा 
वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी 

प्रेम मैत्री- अनजान से सावधान रहेंगे.प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य रखेंगे.सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे.बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे.विनम्रता पर जोर रखेंगे.करीबियों का सम्मान करेंगे.मितभाषी बने रहेंगे.विभिन्न संबंध मिलेजुले रह सकत हैं.प्रेम के मामले साधारण बने रहेंगे.उतावली में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़बोलेपन से बचें.धैर्य दिखाएंगे.स्वयं पर ध्यान देंगे.खानपान में सात्विकता लाएंगे.स्वास्थ्य साधारण रहेगा.चर्चा में सजग रहेंंगे.बड़ी सोच रखेंगे.

शुभ अंक : 1 7 और 9
शुभ रंग : गहरा लाल
आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.यथायोग्य दान बढ़ाएं.विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement