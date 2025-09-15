आज 15 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: लोभ व प्रलोभन से बचें, योजनाओं पर जोर बनाए रखें

वृश्चिक - काम की चाल प्रभावित हो सकती है. आकस्मिक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं. भूलचूक की स्थिति से बचें. दबाव में नहीं आएं. बहकावे में नुकसान उठाना पड़ सकता है. सामान्य प्रभाव का समय बना है. कामकाज व लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्तां और विपक्षियों से दूरी रखें. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य करेंगे. नीति धर्म का पालन बढ़ाएं. खानपान और सेंहत देखें. भावुकता में न आएं.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर विवेकपूर्ण फैसले लें. वक्त पर कार्य करें. अन्य के मामलों में अहस्तक्षेप की आदत बनाए रखें. अनुबंध पूरा करें. करियर करीबियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यों में निरंतरता रखेंगे.

धन संपत्ति - अप्रत्याशित खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रहें. व्यवस्था को बेहतर बनाए रहेंगे. लोभ व प्रलोभन में आने से बचें. सुरक्षा योजनाओं पर जोर बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में उतावलीन से बचेंगे. भेंटवार्ता में अवसर का इंतजार करेंगे. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. संबंध संवरेंगे. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था के प्रति संवेदनशील रहेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. असहाय की मदद करें.

---- समाप्त ----