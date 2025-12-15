आज 15 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएंगे, सहयोगियों से संवाद बनाए रहेंगे

वृश्चिक - खर्च एवं निवेश को संतलित बनाए रखने पर जोर दें. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. रिश्तेदारों और करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. रुटीन रखेंगे. आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. नीति नियम की अवहेलना से बचें. कार्ययोजनाओं में सूझबूझ व नियंत्रण बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सजगता से काम लें. सहयोगियों से संवाद बनाए रहें. लोभ प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएंगे. रुटीन परिणाम बनाए रहेंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में सरलता बनाए रखेंगे. न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएंग. धैर्य और निरंतरता रखें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. बजट बनाने में स्पष्ट रहें. योजनाएं प्रभावित रह सकती है.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी के लिए विभिन्न प्रयास बनाए रखेंगे. करीबियों पर क्षमता से ज्यादा खर्च करेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. नवऊर्जा का संचार होगा. विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में लापरवाही न रहें. आत्मविश्वास सामान्य बना रहेगा. धोखेबाजों से बचें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य में सजग रहें.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सतर्कता रखें.

