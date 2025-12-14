आज 14 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: कार्योंं को गति देंगे, अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा

वृश्चिक - आर्थिक उपलब्धियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में सफलता पाएंगे. वित्तीय मामलों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़प्पन से काम लेंगे. अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार बने रहेंगे. प्रबंधन और प्रभाव बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्योंं में संपर्क संवाद बेहतर होगा. वाणिज्यिक लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. संकोच दूर होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी सफलता पर जोर बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग कार्योंं को गति देंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा. करियर व्यवसाय में प्रदर्शन में बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने पर बल देंगे. नवीन अनुबंधों में उत्साह बना रहेगा. पद प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण मामले बेहतर रहेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार का वातावरण सुखद और सहज रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम व स्नेह के मामलों में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी. रिश्ते संबंध संवरेंगे. पारिवारिक विषयों को संवार देंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली संवरेगी. साख बेहतर होगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. उपलब्धियां बढेंगी. सहयोग की भावना रखेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. तेजी बनाए रखें.

---- समाप्त ----