आज 13 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे, लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे

वृश्चिक - प्रबंधन में अपेक्षित सफलता से उत्साहित बने रहेंगे. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधकीय प्रयास तेज होंगे. आर्थिक वाणि्िज्यक विषयों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवर वार्ताएं बढ़ेंगी. सभी का सहयोग मिलेगा. पैतृक कार्य संवरेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सेवा क्षेत्र में बेहतर करेंगे. संकल्प रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सक्रियता से काम लेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. शासकीय मामले साधेंगे. लक्ष्य पाने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध कार्यों में पहल व सक्रियता बनाए रहेंगे. विभिन्न योजनाएं पक्ष में बनेंगी. कामकाज में सक्रियता बढ़ी रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- सत्ता व प्रशासन से जुड़े विषय बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्य गति पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम के मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भेंटवार्ता में सहजता बनाए रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुख के पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. पैतृक मामले सकारात्मक रहेंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. बड़प्पन रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. परिस्थितियां सुखकर रहेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवार पाएगा. व्यवस्था को बल देंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व मनोबल बढ़ेगा. उत्साह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वरिष्ठों को आदर दें.

