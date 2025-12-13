scorecardresearch
 
आज 13 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 December 2025, Scorpio Horoscope Today: करियर व्यापार पर फोकस बना रहेगा. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. साहस से काम लेंगे.

वृश्चिक  - आर्थिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. कारोबारी उपलब्धियों को बढ़ाने में सफलता पाएंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रों की मंडली में समय बिताएंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस होगा. आय के एक से अधिक मार्ग बनाएंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग के कार्य संवरेंगे. करियर व्यापार पर फोकस बना रहेगा. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. साहस से काम लेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित नहीं छोड़ें. प्रबंधन प्रशासन के कार्य गति लेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्र संबंध मधुर बने रहेंगे. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के मामलों में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.  व्यवहार प्रभावशाली होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. पेशेवर स्पर्धा बढ़ाएं.

