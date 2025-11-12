आज 12 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे.

वृश्चिक- भाग्य की मजबूती से चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. करियर कारोबार पर फोकस बनाए रखेंगे. बंधुजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. उच्च शैक्षिक गतिविधियां बढ़ेंगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. परंपरागत कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी सहयोग की भावना रखेंगे. लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. लंबित योजनाएं संवरेंगी. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. सकारात्मकता दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्क बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.



धन संपत्ति- बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. शासन से संबंधित मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम में मिठास और सहजता बनी रहेगी. पारिवारिक वातावरण को सहज बनाए रखेंग. रिश्ते संवारने में सफलता मिलेगी. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. संबंधो में शुभता रहेगी. निजी प्रयास फलेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. घर परिवार में अनुकूलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. सेहत सुधार लेगी. उच्च मनोबल से कार्य सधेंगे. सामंजस्य में वृद्धि होगी. सक्रियता बढ़ाएंगे. उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ें. तीर्थ जाएं.

