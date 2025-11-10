scorecardresearch
 

आज 10 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: बड़ों से भेंट होगी, जिम्मेदारों से मिलेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 November 2025, Scorpio Horoscope Today: योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.अध्यात्म बढ़ेगा.वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी.धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी.लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

वृश्चिक - कार्यकारी अड़चन अवरोध दूर होंगे.आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे.विभिन्न मामलों में इच्छित परिणाम पाएंगे.भाग्य में वृद्धि के संकेत बने रहेंगे.लक्ष्य साधने में सहायक होगा.कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ेंगे.अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी.चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.अध्यात्म बढ़ेगा.वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी.धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी.लंबी दूरी की यात्रा संभव है.उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.विविध प्रयासों को गति देंगे.योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.वातावरण सकारात्मक रहेगा.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले संवरेंगे.लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा.उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे.बचत पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक विषयों में सहजता बढ़ेगी.व्यक्तिगत कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.भावनात्मक विषयों में प्रभावशाली रहेंगे.अपनां में मान सम्मान बढ़ेगा.करीबियां की खुशियों का ध्यान रखेंगे.सुख के पल साझा करेंगे.मनोरंजक यात्रा संभव है.संबंध संवरेंगे.निर्णय लेंगे.बड़ों से भेंट होगी.जिम्मेदारों से मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- असहजता कम होगी.सक्रियता से कार्य करेंगे.पारिवारिक विषयों में बेहतर रहेंगे.अवसर भुनाएंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9
शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय का जाप करें.धार्मिक कार्यों से जुड़ें.दान दें.

