आज 9 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: लाभ एवं संवार बनाए रहेंगे, लक्ष्यों को साधेंगे

वृश्चिक - भाग्य की प्रबलता से चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. प्रबंधन के प्रयास सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढत़ पर रहेगी. आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय पक्ष में हल होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर प्रभाव और आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. अधिकतर मामले सकारात्मक बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं संवार बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात साहस व सूझबूझ से कह पाएंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर बने रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार में तेजी दिखाएंगे. पहल बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. तीर्थ जाएं.

