आज 8 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: नियमितता रखें, अनजान से दूरी बनाएं

वृश्चिक- महत्वपूर्ण कार्योंं को दोपहर तक पूरा करने लेने की कोशिश बनाए रों. करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएं. उद्योग व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास साधेंगे. कामकाजी परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. परिजनां से करीबी बढ़ेगी.घर परिवार का साथ सहयोग बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. भूमि भवन के मामले पूर्ववत् रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था को बल मिलेगा. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. योजनाएं के क्रियान्वयन मे नियमितता रखें. अनजान से दूरी बनाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों व जिम्मेदारों का सम्मान करें. व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक मामलों में दबाव की स्थिति से बचें. बहस विवाद में न आएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.



धन संपत्ति-- आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. पूंजीगत मामलों में संतुलित रहें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. वित्तीय एवं व्यावसायिक विषयों में उतावली न दिखाएं. लोभ प्रलोभन व स्वार्थ संकीर्णता में नहीं आएं.



प्रेम मैत्री- मित्रजनों से सहज संवाद बनाए रखेंगे. परिवार से संबंधों में सुधार आएगा. खुशियां को स्वजनों से साझा करेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. प्रिय के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले पूर्ववत् रहेंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा. स्पष्टता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत कार्य बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. सेहत से समझौता न करें. स्थायित्व को बल दें. उत्साह एवं विश्वास को बनाए रखें. संकोच बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : हनुमान जी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें. साझीदारी बनाए रखें. गोपनीयता बढ़ाएं.

