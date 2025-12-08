scorecardresearch
 
आज 8 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सहयोग का भाव बना रहेगा, संकोच कम होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 December 2025, Scorpio Horoscope Today: अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. पुण्यलाभ में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा.

वृश्चिक - भााग्य की मजबूती से इच्छित सफलता पाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में परिणाम संवरेंगे. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ाव रखेंगे. लंबी एवं मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. पुण्यलाभ में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. कामकाजी व निजी असहजताएं दूर होंगी. कला कौशल पर जोर बढाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सत्ता के विषय लाभप्रद रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. विविध कार्योंें में तेजी आएगी. उद्योग व्यवसाय में सफलता मिलेगी. योजनाओं में गति आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कारोबारी मामले सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सहयोग का भाव बना रहेगा. संकोच कम होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. मित्रों से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख साझा करेंगे. मन के मामलों में प्रभावी रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. भावनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठजन सहयोगी होंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.

