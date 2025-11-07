scorecardresearch
 

आज 7 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: साथी प्रसन्न रहेंगे, विषय लंबित न रखें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 November 2025, Scorpio Horoscope Today: वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुख सौख्य से जीवन जीएंगे. निजी विषयों को हल करने पर जोर रखेंगे.सफलता की संभावना बढ़ी रहेगी

वृश्चिक- करीबियों और परिवार के लोगों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. साझा कार्योंं में तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. आय अपेक्षा से अच्छी रहेगी. भूमि भवन और उद्योग के मामले बेहतर बनेंगे. साझीदारी पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. सबका साथ पाएंगे. विभिन्न कार्योंं को समय पर करें. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुख सौख्य से जीवन जीएंगे. निजी विषयों को हल करने पर जोर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सफलता की संभावना बढ़ी रहेगी. औद्योगिक कार्योंं में गति आएगी. जिम्मेदारियां को निभाएंगे. लाभ सुधार पर होगा. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य साधने में सफल होंगे. भूमि भवन के कार्योंं को तेजी से पूरा करेंगे. उचित निर्णय ले सकेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. आर्थिक मामले हल होंगे. व्यवस्थागत विषयों में मजबूत बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- करीबी व परिजन मददगार होंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले घनिष्ठ होंगे. मित्रता एवं रिश्ते मजबूत होंगे. दाम्पत्य में तर्क बहस से बचेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे. विषय लंबित न रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक स्तर अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. व्यवस्था आकर्षक रहेगी. जिम्मेदारी अनुभव करेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. स्थिरता का भाव रखें.
