आज 7 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: ठगों से बचाव रखें, लेनदेन में धैर्य दिखाएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 December 2025, Scorpio Horoscope Today: लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर व्यवसाय में पहल की सोच रखेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में सहजता रखें. ठगों से बचाव रखें. लेनदेन में धैर्य दिखाएं. न्यायिक गतिविधियों व विभिन्न कार्यों को साधेंगे.

वृश्चिक- विविध मामलों में सगजता बढ़ाएंगे. लेनदेन सावधानी बनाए रखेंगे. धूर्तों की सक्रियता बनी रह सकती हैं. अनुबंधों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. विपक्ष से सतर्कता बरतेंगे. विदेशी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. तार्किक बने रहेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में दबाव अनुभव कर सकते हैं. लेनदेन में सजगता दिखाएंगे. करियर पूर्ववत रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं. व्यक्तिगत खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर व्यवसाय में पहल की सोच रखेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में सहजता रखें. ठगों से बचाव रखें. लेनदेन में धैर्य दिखाएं. न्यायिक गतिविधियों व विभिन्न कार्यों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी रिश्ते संकारात्मक बने रहेंगे. दिल की बात कहने में संकोच बनाए रखेंगे. संबंधों में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम व स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता रखेंगे. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे. रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. लापरवाही न दिखाएं.

---- समाप्त ----
