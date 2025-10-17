Dhanu Tarot Rashifal 17 October 2025: नौकरी के साथ-साथ अन्य स्रोतों से धन कमाना शुरू कर सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Justice

कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी बात आपके समक्ष आ सकती है. जिसमें आपको निष्पक्ष होकर निर्णय देना पड़ जाए. ऐसी स्थिति में आपको किसी भी व्यक्ति का पक्ष न लेते हुए स्थिति को समझने के बाद निर्णय देना चाहिए. निर्णय लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही ना करें. हो सकता है कि जल्दबाजी या किसी बात को लेकर लिया गया निर्णय सामने वाले के जीवन को काफी प्रभावित कर दे. इस समय यदि आप अपने कार्य के प्रतिष्ठावां और समय के पाबंद नहीं है. आप किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाएंगे.

समय की कीमत बहुत हो सकती है. किसी से किसी चीज को लेकर हुआ गया विवाद काफी बढ़ गया है. कि सामने वाले ने कभी कई बार हाथापाई की कोशिश भी ही. आप इस विवाद को न्यायालय के साथ पुलिस को भी शामिल कर सकते हैं. किसी कार्य को करने से पूर्व उसे कर में होने वाले जोखिम से थोड़ा सा सजग हो जाए. जानकारी प्राप्त जोखिम से बचना आसान होता है.

स्वास्थ्य: घुटनों में लगातार दर्द बना हुआ है. आप कोई भी कार्य करें. आपको काफी पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है. चिकित्सक को दिखाने को लेकर दुविधा हो रही है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ कुछ छोटे धन कमाने के साधन भी शुरू कर सकते हैं धीरे-धीरे इन साधनों से प्राप्त धन का की बचत कर सकेंगे.

Advertisement

रिश्ते: जीवनसाथी के अलावा ऐसे व्यक्ति से भी आपके संबंध हो सकते हैं. जिसे अपने जीवन साथी से ज्यादा प्रेम करते हो.

---- समाप्त ----