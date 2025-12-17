Dhanu Tarot Rashifal 17 December 2025: धन लाभ हो सकता है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Ace of wands

मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. विदेश भ्रमण के प्रयास कर सकते है. इस समय संतान को लेकर भविष्य की योजना बना सकते हैं. बेकार की चीजों को जिंदगी में शामिल न करें. व्यर्थ समय को बर्बाद करना कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकता है. अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें. कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद हो सकता है. गलत प्रतिक्रिया विवाद को और बढ़ा सकती है. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करें. अपने अभद्र व्यवहार की माफी मांग सकते है.

वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते है. जीवन साथी के साथ उसके परिजनों को लेकर विवाद हो सकता है. इस समय समझदारी से चीजों को सुधारने का प्रयास करें. बार बार किसी व्यक्ति से मुलाकात होना ईश्वर का संयोग लग सकता है. जल्द ही किसी बड़े अवसर की प्राप्ति इस व्यक्ति की मदद से हो सकती है.

स्वास्थ्य: खान-पान को लेकर सजग रहे. बढ़ते हुए वजन को लेकर चिंतित हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ हो सकता है. नई संपत्ति खरीद सकते हैं.

रिश्ते: अपने कार्यों को पूरा उच्च अधिकारी से मुलाकात कर सकते है. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.

