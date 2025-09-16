scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 16 September 2025: धनु राशि वालों की पैसों की आवक रहेगी अच्छी, परिणाम अच्छा नजर आएगा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 16 September 2025: यदि किसी प्रतिद्वंदी की व्यवसाय में आपको मात देने की इच्छा बनी हुई हैं. तो आपको चतुराई गोपनीयता और एक हद तक स्वार्थी होकर आगे बढ़ना पड़ेगा. इस समय दुश्मन से सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी.  

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Seven of swords 

बिना ज्यादा मेहनत किए कैसे अच्छी सफलता को प्राप्त किया जाए. इस बात की सोच मन में बनी हो सकती हैं. जिसके लिए आप कुछ अनैतिक कार्य कर सकते हैं. इस तरह की गई बेइमानी भविष्य में बुरे परिणामों का सामना करा सकती हैं. समय थोड़ा जटिल हैं. यदि किसी प्रतिद्वंदी की व्यवसाय में आपको मात देने की इच्छा बनी हुई हैं. तो आपको चतुराई गोपनीयता और एक हद तक स्वार्थी होकर आगे बढ़ना पड़ेगा. इस समय दुश्मन से सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी.  आपको चालाकी से काम लेकर बिना अपना नुकसान किया आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. हो सकता हैं,कि इस बात को लेकर कुछ लोग आपसे नाराज हो जाए किंतु जब बाद में परिणाम अच्छा नजर आएगा. तो सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे.  कई बार आपके लिए कोई कुछ निर्णय लोगों को समझ नहीं आते. जिस कारण वह आपसे नाराज हो सकते हैं.  लेकिन जब आपको अपने निर्णय पर विश्वास है. तो दूसरों की नाराजगी की परवाह मत कीजिए और आगे बढ़िए. जब उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी. तो सामने वाला आपकी अच्छी सोच को समझ जाएगा. 

स्वास्थ्य: दूसरों की अपेक्षा पर खरा साबित होने कारण अपने अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह खराब कर लिया है. समय पर खान-पान और नींद ना लेना आपके शरीर में कमजोरी बढ़ा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक अच्छी बनी हुई है. अपने पैसों का सही उद्योग उपयोग कर उसे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं. 

रिश्ते: रिश्तों को परखने की समझ आपने में है. कौन सा रिश्ता कब तक आपका साथ देगा इस बात की आप अच्छी जानकारी रखते हैं. 

