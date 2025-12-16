scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 16 December 2025: धनु राशि वालों को निवेश करने में रहना होगा सावधान, विरोधी हो सकते हैं सक्रिय

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 16 December 2025: किसी पर ज्यादा अंधविश्वास न करें. नए लोगों से मित्रता करते समय सजग रहें. इस समय बेकार के लोगों के साथ विवाद न करें. बल्कि शांत रहकर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Seven of swords 

बिना श्रम और मेहनत के अच्छी सफलता प्राप्त आसान नहीं होगी. कुछ कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम की जगह बुद्धि और नीति का उपयोग करना चाहिए. बेइमानी का सुख अल्प समय के लिए प्राप्त होता हैं. बाद में इसके परिणामस्वरूप अपमान सहन करना पड़ सकता हैं. शोर की जगह खामोशी से समस्याओं का समाधान ढूंढे. अपने आस पास के लोगों को अपने बुरे व्यवहार से दुःखी न करे. किसी पर ज्यादा अंधविश्वास न करें. नए लोगों से मित्रता करते समय सजग रहें. इस समय बेकार के लोगों के साथ विवाद न करें. बल्कि शांत रहकर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. जब सीधी लड़ाई काम नहीं आए. तो थोड़ी सी चालाकी से दुश्मन को मात दी जा सकती हैं. कानूनी और वित्तीय मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. सावधान रहे तथा लोगों के बहकावे में न आएं. आपका कट्टरवादी और सत्यवादी होने कार्य क्षेत्र में विपक्ष में परेशानी उत्पन्न कर सकता हैं. 

स्वास्थ्य: पेट दर्द की परेशानी बढ़ सकती है. जिसके चलते कार्य पूरा करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे है. 

आर्थिक स्थिति: धन निवेश में हानि हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधान रहें. 

रिश्ते: प्रेम संबंध में धोखा खा सकते है. जीवनसाथी पर शक कर सकते हैं . 

