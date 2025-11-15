scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 15 November 2025: धनराशि उधार ना दें, सेहत पर ध्यान देंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 15 November 2025: अभी तक सफलता की प्राप्ति न होने के कारण खुद को निराश अनुभव कर सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ उस कार्य को पुनः करने का प्रयास आपको कार्य में सफलता दिला सकता हैं

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Temperance

इस समय आप किसी कार्य को इस तरह कर सकते हैं. कि आप अपनी सीमा में रहकर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. किसी भी निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें.शीघ्रता में लिया गया निर्णय आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है.यदि आप खुद को अंतर्द्वंद्व में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.तो किसी अनुभवी मित्र या सहयोगी की मदद ली जा सकती है.सामने वाले के अनुभव आपको इस स्थिति से बाहर लाने में सहायक रहेंगे.किसी कार्य को काफी समय से करते आ रहे हैं.

लेकिन अभी तक सफलता की प्राप्ति न होने के कारण खुद को निराश अनुभव कर सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ उस कार्य को पुनः करने का प्रयास आपको कार्य में सफलता दिला सकता हैं.विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.सभी परिजन इन प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव का चयन करने का प्रयास कर सकते है.सभी की सहमति के बाद इस विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती हैं.जल्दबाजी या लापरवाही स्वभाव में निडरता और जिद्द को बढ़ा सकती हैं.जो आगे चलकर परेशानी ला सकती हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सजग रहने की आवश्यकता हैं.खानपान में नियंत्रण के साथ थोड़ा व्यायाम भी आवश्यक हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें.संभव है, कि वो धनराशि आपको वापस न मिलें.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिजनों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.
 

