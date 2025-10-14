scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 14 October 2025: छोटी-मोटी मुसीबतों में फंस सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 14 October 2025: नया घर आपके जीवन में और अधिक स्थायित्व और  संपन्नता लेकर आ सकता हैं. जीवनसाथी का चंचल स्वभाव आपको कई बार छोटी-मोटी मुसीबत में डालता आया हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Ten of cups 

पूर्व के आपके संघर्षों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली समृद्धि आपको सिर्फ विलासी नहीं बनती,बल्कि परिपूर्णता देने के लिए भी आती हैं. पूर्णप्राप्ति, संपूर्ण संतुष्टि,शांतिपूर्ण तरीके से व्यवसाय की स्थिरता, पारिवारिक सदस्यों के बीच बढ़ती हुई करीबी और स्थायित्व की भावना ने आपके जीवन को सुख समृद्धि से सराबोर कर सकती हैं.इस समय परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं. एक लंबे अरसे बाद कार्यों से दूर रहकर अपने परिजनों को समय दे पा रहे हैं. इस समय यदि आप घर बदलने की कोशिश करते हैं.

तो नया घर आपके जीवन में और अधिक स्थायित्व और  संपन्नता लेकर आ सकता हैं. जीवनसाथी का चंचल स्वभाव आपको कई बार छोटी-मोटी मुसीबत में डालता आया हैं. हालांकि सभी परिजन आपके जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं. किंतु उसकी इस आदत के चलते कई बार परिवार में छोटी-मोटी अनबन हो सकती हैं.जीवन साथी को ज्यादा को बदलने के लिए कह सकते हैं. किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना मिल सकती है. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं.इस समय व्यायाम और खानपान पर नियंत्रण कर अपने वजन को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.


आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है. काफी समय से आपकी एक बड़ी धनराशि किसी योजना में अटकी हुई थी. जिसको लेकर आप काफी चिंतित थे.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी रमणीक स्थल पर जा सकते हैं. इस समय सभी लोग आपस में प्यार से रह सकते हैं.

---- समाप्त ----
