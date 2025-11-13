scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 13 November 2025: छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें, धन का उधार लेन-देन न करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 13 November 2025: यदि वक्त की प्रतिकूलता आपके कार्यों में रुकावट ला रही है. तो उस रुकावट का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. धीरे-धीरे प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगेगी.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Seven of wands
आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं. उसका कुछ समय पूर्व आपके माता के साथ बड़ा झगड़ा हो चुका है. जिसके चलते अब वह इस विवाह के लिए सहमति नहीं दे रही है. अपनी माता को मनाने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि सफलता के करीब पहुंचकर आपमें भय की भावना व्याप्त हो जाए. और आप अपने कदम उसे स्थिति में वापस ले लें. इस समय आपको डर कर हार नहीं मानना चाहिए. थोड़ा प्रयास और समय अवश्य लगेगा. लेकिन कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी.

कार्यों में आ रही परेशानियों को समझने का प्रयास करें. इस बात की उम्मीद ना करें,कि यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी परेशानी में वह भी मदद करेगा. कार्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए. यदि वक्त की प्रतिकूलता आपके कार्यों में रुकावट ला रही है. तो उस रुकावट का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. धीरे-धीरे प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगेगी. 

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें. तनाव की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह बिगाड़ सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, आर्थिक स्थिति गड़बड़ रह सकती है 
बचत के पैसों से वाहन खरीद सकते हैं, जीवनसाथी को उपहार दे सकते हैं 
आर्थिक लाभ की योजना पर काम करेंगे, संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे 
निवेश पर जोर रहेगा, पैसों की बचत का भी ध्यान रखेंगे 
डटकर चुनौतियां का सामना करें, भविष्य में सफलता जरूर मिलेगी 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा समय पर में वापस नहीं मिल रहा है. इस कारण उस पैसे की प्राप्ति की अहमियत कम होती जा रही है. 

रिश्ते: रिश्तो को सुधारने का प्रयास करें. कुछ लोगों से रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं. तो उनको आपसी बातचीत से सुधारें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement