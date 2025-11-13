Dhanu Tarot Rashifal 13 November 2025: छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें, धन का उधार लेन-देन न करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Seven of wands

आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं. उसका कुछ समय पूर्व आपके माता के साथ बड़ा झगड़ा हो चुका है. जिसके चलते अब वह इस विवाह के लिए सहमति नहीं दे रही है. अपनी माता को मनाने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि सफलता के करीब पहुंचकर आपमें भय की भावना व्याप्त हो जाए. और आप अपने कदम उसे स्थिति में वापस ले लें. इस समय आपको डर कर हार नहीं मानना चाहिए. थोड़ा प्रयास और समय अवश्य लगेगा. लेकिन कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी.

कार्यों में आ रही परेशानियों को समझने का प्रयास करें. इस बात की उम्मीद ना करें,कि यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी परेशानी में वह भी मदद करेगा. कार्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए. यदि वक्त की प्रतिकूलता आपके कार्यों में रुकावट ला रही है. तो उस रुकावट का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. धीरे-धीरे प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगेगी.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न करें. तनाव की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह बिगाड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा समय पर में वापस नहीं मिल रहा है. इस कारण उस पैसे की प्राप्ति की अहमियत कम होती जा रही है.

रिश्ते: रिश्तो को सुधारने का प्रयास करें. कुछ लोगों से रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं. तो उनको आपसी बातचीत से सुधारें.

---- समाप्त ----