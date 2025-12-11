scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 11 December 2025: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: इस बात का श्रेय उनकी मेहनत और लगन को दे सकते हैं. उच्च अधिकारियों के समक्ष उन सहयोगियों की मेहनत और कठिन परिस्थितियों में उनके आत्मविश्वास के चलते समाधान ढूंढने की काबिलियत इस बात को रख सकते हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Six of wands
विदेश जाने की तैयारी कर सकते है. लेकिन कोई न कोई बाधा विदेश जाने में रास्ते अड़चन डालती आ रही हैं. इन बाधाओं के चलते हुए मन में थोड़ी दुविधा हो सकती है. अपने प्रयासों और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें. आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है. बस थोड़ा धैर्य और संयम रखें. कार्य क्षेत्र में इस समय जिन योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं. वह अब समाप्ति की और अग्रसर हो रही हैं. जल्द ही उन योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए आगेकी योजना को समझने का प्रयास करेंगे. कुछ सहयोगियों का साथ योजना को इस सफलता तक लाने में काफी महत्वपूर्ण रहा है.

इस बात का श्रेय उनकी मेहनत और लगन को दे सकते हैं. उच्च अधिकारियों के समक्ष उन सहयोगियों की मेहनत और कठिन परिस्थितियों में उनके आत्मविश्वास के चलते समाधान ढूंढने की काबिलियत इस बात को रख सकते हैं. और साथ ही आप इस सफलता के लिए एक अच्छा जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं. इस योजना के होने के बाद परिवार के साथ किसी रमणीक स्थल की यात्रा पर विचार कर सकते है 

स्वास्थ्य: कुछ भी खाने के बाद पेट में जलन हो सकती है. परेशानी के लगातार बढ़ने के कारण चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: जो योजना इस समय समाप्ति की तरफ बढ़ रही है. उससे अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है. 

रिश्ते: विदेश से कोई मित्र लंबे समय बाद सभी मित्रों से मिलने के लिए आ रहा है. ये सूचना सभी मित्रों को उत्साहित कर देगी. 

---- समाप्त ----
