Dhanu Tarot Rashifal 9 December 2025: धनु राशि वालों को प्राप्त हो सकते हैं विवाह के नए प्रस्ताव, समय के साथ करें सभी कार्य

धनु (Sagittarius):-

व्यवसाय में नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है. जीवन में कुछ निर्णयात्मक मोड आ सकते हैं. जिससे जीवन में परेशानी अनुभव होगी. प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति हो सकती है. नौकरी में स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है. नई जगह पर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. मित्र के विवाह में शामिल हो सकते हैं. अतीत की कुछ बातें छुपाने का प्रयास कर सकते हैं. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. किसी बाहरी व्यक्ति की बातों के चलते जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों को प्रभावित न होने दे. सच का साथ दे. किसी बात में बिना सच्चाई जाने प्रतिक्रिया ना दे. लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत डालें. परिवार में यदि कोई बार-बार आपको चेतावनी दे रहा है. तो उसकी बात अवश्य सुने. ईश्वर का आभार व्यक्त करें. अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा बनाए रखें.

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करे. समय पर सभी कार्य करें.

आर्थिक स्थिति: यदि आप किसी बड़े धन निवेश की सोच रखे हुए हैं. तो योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य प्राप्त करें.

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तों में हुई खटपट सामने वाले का महत्व समझा सकती है. रिश्तों को संभाल कर रखें.

