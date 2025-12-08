scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 8 December 2025: वित्तीय मामलों में सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 8 December 2025: खुद भी शांत रहें और अपने कार्यों को भी शांति से पूरा करने का प्रयास करें. अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें. दूसरों के भरोसे कार्य पूरा न करें. लोगों के निजी मामलों में दखलंदाजी न करें. अपनी कमजोरियों को दूर करें. 

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Fool
अपनी गलतियों के कारण अपने आसपास के वातावरण में नकारात्मकता हो सकती है. कार्यों में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. अपने स्वभाव में बचपने के कारण कुछ ऐसे कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. जिसमें जोखिम का प्रतिशत ज्यादा हो. कई बार जोखिमपूर्ण कार्यों के बाद मिली सफलता आपके लिए कुछ बेहतर अवसर और आर्थिक लाभ लेकर आ सकती है. अपने उन्मुक्त विचारों से काम करने की आदत कई बार लोगों को चिढ़ा सकती है.

यदि सामने वाला आपकी आदतों को पसंद नहीं कर रहा है. तो उसके सामने बार-बार उन्हीं आदतों का दोहराव ना करें. बेफिजूल में लोगों के गुस्से का कारण ना बने. खुद भी शांत रहें और अपने कार्यों को भी शांति से पूरा करने का प्रयास करें. अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें. दूसरों के भरोसे कार्य पूरा न करें. लोगों के निजी मामलों में दखलंदाजी न करें. अपनी कमजोरियों को दूर करें. 

स्वास्थ्य: विचारों में नकारात्मकता मानसिक तनाव कर सकती है. खानपान का ध्यान रखें. 

आर्थिक स्थिति: बिना सोचे समझे किसी भी कागज या दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. वित्तीय मामलों में सावधान रहें. 

रिश्ते: परिवार में किसी सदस्य के किसी अन्य के साथ ही मन मुटाव के बीच में ना पड़े. 

